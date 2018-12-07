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Жириновский предрек конец Украине

15:49
  • пятница
  • 07 декабря 2018

Западная Украина станет государством Галиция под эгидой Германии, прогнозирует лидер ЛДПР

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский предрек конец нынешней Украине. К такому выводу политик пришел, отвечая на просьбу оценить перспективы урегулирования конфликта в Донбассе.

По его мнению, проблема Донбасса будет решаться в планах войны России с Украиной. В результате украинская армия будет разгромлена, а западная часть страны образует новое государство – Галицию – под эгидой Германии.

"Оно войдет в состав Евросоюза и НАТО. Все остальное - в состав России. Таким будет конец нынешней Украины", - спрогнозировал Жириновский в интервью ФАН.

Лидер ЛДПР также прокомментировал провокацию Киева в Керченском проливе. Он назвал действия украинских кораблей "запланированной акцией в рамках сценария провоцирования большой войны в Европе с участием Украины, России и, в перспективе, Германии".

Жириновский считает, что президент Украины Петр Порошенко задумал провокацию в территориальных водах России, чтобы сорвать выборы и обострить ситуацию перед возможной встречей президентов США и России. Дональд Трамп ранее отменил переговоры из-за задержания украинских кораблей.

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