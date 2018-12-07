Пытался поцеловать: Варлей рассказала о домогательствах Гайдая

Заслуженная артистка РСФСР рассказала о неприятных для себя моментах в период съемок "Кавказской пленницы"

Актриса Наталья Варлей рассказала о своих отношениях с легендарным советским режиссером Леонидом Гайдаем, а также об одном инциденте, который произошел между ними в 1960-е годы. Все это она изложила в своих мемуарах под названием "Канатоходка".

Как утверждает 71-летняя актриса, это произошло в период съемок фильма "Кавказская пленница", который и сделал ее известной в СССР. После празднования дня рождения Александра Демьяненко, который исполнил в кино роль главного героя - Шурика, - режиссер Леонид Гайдай решил проводить Наталью до гостиницы.

Дойдя до апартаментов юной спутницы, он зашел в номер вслед за ней несмотря на то, что совсем рядом была комната, в которой Гайдай жил со своей супругой Ниной Гребешковой. Когда Леонид Иович попытался закрыть за собой дверь, Варлей попыталась уговорить его уйти, сообщает Starhit.

Тут к двери подбежала супруга режиссера. Варлей отметила, что "от смущения не нашла ничего умнее, чем заявить: "Мы говорим о работе!". После этого Гребешкова молча вышла из комнаты и хлопнула дверью соседнего номера.

Тут Гайдай сам направился к выходу, но лишь для того, чтобы опять попытаться закрыть дверь. На этот раз попытка увенчалась успехом, и он повернулся к Варлей, чтобы ее поцеловать. Однако Наталья смогла оттолкнуть его, после чего, выставила за дверь. Как отмечает актриса, съемки фильма продолжились на следующий день. Никто не вспомнил об этом инциденте.

Кроме того, Варлей привела в пример еще ряд неприятных ситуаций. В частности, она написала, что Гайдай отказал ей в озвучке своего персонажа - студентки Нины, - а доверил это дело Надежде Румянцевой. Сама Наталья озвучила только несколько реплик.

Но несмотря на все инциденты, Варлей отметила, что со всеми смогла остаться в дружеских отношениях. Сам Гайдай незадолго до смерти назвал ее любимой актрисой. Однажды он принес ей извинения за то, что не дал Наталье самой озвучить свою героиню в "Кавказской пленнице".