Птицы в Москве опьянели и начали дебоширить

Биологи призвали оставить пьяных птиц в покое

В Москве запьянели свиристели и снегири, которые любят полакомиться рябиной. Ягоды забродили из-за перепада температур, а печень птиц не приспособлена для обработки алкоголя.

Напившись, птицы устраивают "потасовки" со своими сородичами, а после этого засыпают на земле. В Биологическом музее имени Тимирязева призвали их не тревожить, а "положить пьяную птичку в какое-нибудь темное, укромное место". "Пусть свиристель протрезвеет", — уточнили специалисты в Facebook.

Как писал ТВЦ.ru, жители небольшого городка Гилберт в штате Миннесота обратились в полицию с жалобами на "пьяных" птиц. В полиции пояснили, что поведение птиц связано с тем, что они съели много перезрелых ягод.