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Птицы в Москве опьянели и начали дебоширить

15:53
  • пятница
  • 07 декабря 2018

Биологи призвали оставить пьяных птиц в покое

В Москве запьянели свиристели и снегири, которые любят полакомиться рябиной. Ягоды забродили из-за перепада температур, а печень птиц не приспособлена для обработки алкоголя.

Напившись, птицы устраивают "потасовки" со своими сородичами, а после этого засыпают на земле. В Биологическом музее имени Тимирязева призвали их не тревожить, а "положить пьяную птичку в какое-нибудь темное, укромное место". "Пусть свиристель протрезвеет", — уточнили специалисты в Facebook.

Как писал ТВЦ.ru, жители небольшого городка Гилберт в штате Миннесота обратились в полицию с жалобами на "пьяных" птиц. В полиции пояснили, что поведение птиц связано с тем, что они съели много перезрелых ягод.

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Снегирь
Снегирь сидит на ветке рябины
Снегирь сидит на ветке рябины
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