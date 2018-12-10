Актер Жигалов рассказал о трагедии в семье

Артист стал гостем передачи Татьяны Устиновой "Мой герой" на телеканале "ТВ Центр"

К своей мечте – стать актером - заслуженный артист РСФСР Михаил Жигалов пришел не сразу, его отец был категорически против и настаивал на карьере инженера или агронома. К сцене Жигалов шел все детство и юность, но сменить профессию решился только во время работы в НИИ.

Актер Михаил Жигалов родился в 2 мая 1942 года в Куйбышеве (ныне - Самара), куда его эвакуировали его мать во время Великой Отечественной войны. Когда мальчику исполнилось два года, семья вернулась в Москву. Отец Жигалова по комсомольскому набору попал на работу в органы госбезопасности и хотел, чтобы его сын стал агрономом или инженером. Только эти профессии Василий Жигалов считал достойными. Но маленький Миша с самого детства интересовался театром и историей.

Тем не менее, отец будущего актера настоял на том, чтобы его сын поступил в институт имени Менделеева. Первая попытка была неудачной, и Жигалов отправился работать на завод.

"Отработав смену на заводе, я приходил домой и падал на кровать. Просыпался только к следующей смене и ехал на завод. Так я проработал почти год", - рассказал Жигалов в передаче "Мой герой".

После года тяжелой работы Жигалов решил пойти на подготовительные курсы в Московский институт химического машиностроения, а затем поступил в него. Обучаясь инженерной профессии, Жигалов не бросил занятий в драмкружке. Он даже исполнил главную роль в любительском фильме, который представили на фестивале. Председателем жюри был кинорежиссер Михаил Ромм, который предложил Жигалову поступить на его курс.

"Мне очень хотелось, но я уже знал, что отец серьезно болен. Не мог я отцу сделать такой подарок – бросить инженерию и уйти в артисты", - поделился семейной трагедией актер.

После окончания университета Жигалов три года проработал по распределению, талантливому работнику даже предложили стажировку в Англии. Но Жигалов отказался и записался на трехгодичные актерские курсы при Центральном детском театре.

"Когда сказал маме, что ухожу из инженеров и иду в драматическую студию, она с ужасом в глазах спросила: "Миша, ты будешь играть зайчика?" - смеется Жигалов.

Но намерения Жигалова были серьезными, а через несколько лет он получил предложение от театра "Современник". Артист работал и в театре, и в кино, снимался у таких знаменитых режиссеров как Петр Фоменко, Владимир Бортко, Станислав Ростоцкий и другие. Тем не менее, сам актер считает, что "был и остается театральным актером".

Подробнее смотрите в программе "Мой герой" на канале "ТВ Центр" 10 декабря в 13:40.