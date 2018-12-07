"Дальше не пойдем": Эрдоган поговорил с Путиным ради Порошенко

Турецкий президент передал российскому коллеге просьбу

Реджеп Эрдоган после инцидента в Керченском проливе поговорил с Владимиром Путиным и Петром Порошенко. По его словам, он передал российскому президенту просьбу от украинского лидера.

Президент Турции пояснил, что общался с Путиным и Порошенко сразу после провокации в проливе, а позднее пообщался с российским лидером в Аргентине на саммите G20. Эрдоган пообещал следить за развитием событий, но надеется, что Москва и Украины положительно решат вопрос с освобождением украинских моряков. Он призвал дождаться завершение расследования инцидента.

"Мы в подобных делах можем лишь попросить, дальше этого не пойдем", - добавил Реджеп Эрдоган. Его слова приводит РИА Новости.

Инцидент в Черном море произошел 25 ноября. Три украинских военных корабля нарушили государственную границу России и попытались незаметно пройти к Керченскому проливу. На требования остановиться они не реагировали, после чего были задержаны Погрануправлением ФСБ. Решением суда украинские моряки заключены под стражу.

В Москве действия кораблей ВМС Украины назвали провокацией. Владимир Путин объяснил инцидент попыткой Петра Порошенко улучшить свой рейтинг перед президентскими выборами. Украина в ответ на задержание своих кораблей и моряков ввела военное положение 10 приграничных областях. Дональд Трамп из-за инцидента отменил встречу с Путиным на саммите G20 в Буэнос-Айресе.