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Гулящих женщин выдаст длина пальцев

16:38
  • пятница
  • 07 декабря 2018

Обратите внимание на указательный и безымянный пальцы левой руки своей избранницы

Британские ученые выяснили, что между длиной пальцев и женской изменой существует прямая связь - у неверных девушек указательный палец левой руки значительно длиннее безымянного.

Длина пальца показывает уровень женских половых гормонов – эстрогенов, которые отвечают за психологические особенности, в том числе за темперамент женщины. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Biology Letters.

Кроме того, пальцевый индекс влияет на сексуальную ориентацию женщины. Если различается длина указательного и безымянного пальца, то с большей долей вероятности, у женщины есть лесбийские наклонности.

Взаимосвязь измен и длины пальцев на правой руке не нашла подтверждения. Также это правило не распространяется на мужчин.

Тем не менее, исследователи не исключают, что в подобных исследованиях могут быть погрешности.

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