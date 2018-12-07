Гулящих женщин выдаст длина пальцев

Обратите внимание на указательный и безымянный пальцы левой руки своей избранницы

Британские ученые выяснили, что между длиной пальцев и женской изменой существует прямая связь - у неверных девушек указательный палец левой руки значительно длиннее безымянного.

Длина пальца показывает уровень женских половых гормонов – эстрогенов, которые отвечают за психологические особенности, в том числе за темперамент женщины. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Biology Letters.

Кроме того, пальцевый индекс влияет на сексуальную ориентацию женщины. Если различается длина указательного и безымянного пальца, то с большей долей вероятности, у женщины есть лесбийские наклонности.

Взаимосвязь измен и длины пальцев на правой руке не нашла подтверждения. Также это правило не распространяется на мужчин.

Тем не менее, исследователи не исключают, что в подобных исследованиях могут быть погрешности.