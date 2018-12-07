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Как определить качество новогодней елки

16:43
  • пятница
  • 07 декабря 2018

Эксперты советуют осмотреть срез ствола и пощупать ветки дерева

В Роскачестве рассказали, как определить качество новогодней елки. В первую очередь при выборе дерева нужно обратить внимание на ветки. Они должны быть эластичными и гнуться легко, советуют эксперты.

Также рекомендуется осмотреть ствол, он должен быть покрыт иголками, а если на срезе есть широкая темная кайма - дерево, скорее всего, простоит недолго. Кроме того, россиянам посоветовали разломить пару хвоинок. Если елка качественная, появится характерный приятный аромат.

 

Чтобы не навредить природе, экологи советуют выбирать живое дерево. Так, выращивание десяти натуральных елок на специальной плантации наносит природе меньший ущерб, чем производство одной искусственной.

Роскачество предупреждает, что у продавца на легальном елочном базаре должны быть разрешительный талон на торговлю, кассовый аппарат, прайс-лист, линейка для замера дерева, упаковочный материал и книга отзывов и предложений.

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