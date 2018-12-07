Против призвавшего взять Елисейский дворец завели дело

А на юге страны обнаружили грузовик, груженный СВУ и коктейлями Молотова

Французская прокуратура возбудила дело в отношении представителя "желтых жилетов" Эрика Друэ за подстрекательство. Манифестант заявил, что намерен взять Елисейский дворец – резиденцию президента.

5 декабря в эфире телеканала BFM он сообщил, что, если на акции 8 декабря манифестанты придут к Елисейскому дворцу, то они войдут внутрь, пишет ТАСС.

Французские власти опасаются попытки государственного переворота, в стране мобилизованы дополнительные силы полиции. На юге страны правоохранительные органы обнаружили грузовик с тремя взрывными устройствами и 28 коктейлями Молотова. Возбуждено дело по статье "транспортировка взрывоопасных субстанций или продуктов".

Очередная акция "желтых жилетов" против повышения цен на бензин пройдет в субботу, 8 декабря. Власти Парижа уже распорядились закрыть Эйфелеву башню, бутики на Елисейских полях и ряд музеев. Предыдущая акция нанесла ущерб французской столице почти на четыре миллиона евро.