ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Против призвавшего взять Елисейский дворец завели дело

17:26
  • пятница
  • 07 декабря 2018

А на юге страны обнаружили грузовик, груженный СВУ и коктейлями Молотова

Французская прокуратура возбудила дело в отношении представителя "желтых жилетов" Эрика Друэ за подстрекательство. Манифестант заявил, что намерен взять Елисейский дворец – резиденцию президента.

5 декабря в эфире телеканала BFM он сообщил, что, если на акции 8 декабря манифестанты придут к Елисейскому дворцу, то они войдут внутрь, пишет ТАСС.

Французские власти опасаются попытки государственного переворота, в стране мобилизованы дополнительные силы полиции. На юге страны правоохранительные органы обнаружили грузовик с тремя взрывными устройствами и 28 коктейлями Молотова. Возбуждено дело по статье "транспортировка взрывоопасных субстанций или продуктов".

Очередная акция "желтых жилетов" против повышения цен на бензин пройдет в субботу, 8 декабря. Власти Парижа уже распорядились закрыть Эйфелеву башню, бутики на Елисейских полях и ряд музеев. Предыдущая акция нанесла ущерб французской столице почти на четыре миллиона евро.

Читайте также:
Главное сегодня
Последствия протестов в Париже
Последствия протестов в Париже
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.