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В Кузбассе трактор насмерть задавил скатившуюся с горки девочку

17:43
  • пятница
  • 07 декабря 2018

Последние секунды жизни школьницы попали на видео

В Кузбассе семилетняя девочка погибла под колесами снегоуборочной машины. Трагедия произошла во время катания детей с горки. Об этом сообщает Следственный комитет по региону.

Предварительно, следователи считают, что производивший работы по уборке снега в Междуреченске мужчина не убедился в безопасности маневра и стал сдавать назад, когда девочка скатилась с горки. Она попала под заднее колесо спецтехники.

Инцидент произошел 7 декабря в Междуреченске Кемеровской области перед зданием местного Дома культуры. Трагедия попала на видео, кадры опубликовали в соцсетях.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Водитель погрузчика доставлен в медицинское упреждение для медосвидетельствования, отмечается на сайте СК.

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В Кузбассе трактор насмерть задавил скатившуюся с горки девочку
В Кузбассе трактор насмерть задавил скатившуюся с горки девочку
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