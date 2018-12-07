В Кузбассе трактор насмерть задавил скатившуюся с горки девочку

Последние секунды жизни школьницы попали на видео

В Кузбассе семилетняя девочка погибла под колесами снегоуборочной машины. Трагедия произошла во время катания детей с горки. Об этом сообщает Следственный комитет по региону.

Предварительно, следователи считают, что производивший работы по уборке снега в Междуреченске мужчина не убедился в безопасности маневра и стал сдавать назад, когда девочка скатилась с горки. Она попала под заднее колесо спецтехники.

Инцидент произошел 7 декабря в Междуреченске Кемеровской области перед зданием местного Дома культуры. Трагедия попала на видео, кадры опубликовали в соцсетях.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Водитель погрузчика доставлен в медицинское упреждение для медосвидетельствования, отмечается на сайте СК.