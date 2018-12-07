ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ОПЕК договорилась с Россией о снижении добычи нефти

17:49
  • пятница
  • 07 декабря 2018

Страны картеля и не входящие в него государства снизят добычу на 1,2 млн баррелей в сутки

Страны ОПЕК и не входящие в картель государства договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. Квота стран организации составит 800 тысяч баррелей.

Как рассказал министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан, остальные 400 тысяч баррелей приходятся на государства, не входящие в ОПЕК, в том числе Россию. Таким образом, по его словам, каждая из стран сократит добычу примерно на 3%, пишет "Интерфакс".

Базовым месяцем стал октябрь. Соглашение будет действовать полгода с возможным пересмотром в апреле.

По данным Bloomberg, исключение сделано только для Ирана. Тегеран ранее отказывался идти на уступки, как и Россия, с которой ОПЕК не могла договориться об объемах. От Москвы требовали сократить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки, она соглашалась на 150 тысяч. В четверг СМИ сообщалось, что Россия все же пошла на уступки и готова снизить уровень на 200 тысяч баррелей.

После новостей о заключении сделки цена нефти марки Brent взлетела на 5% и составила 63,18 доллара за баррель.

Главное сегодня
Добыча нефти
Добыча нефти
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.