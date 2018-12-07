ОПЕК договорилась с Россией о снижении добычи нефти

Страны картеля и не входящие в него государства снизят добычу на 1,2 млн баррелей в сутки

Страны ОПЕК и не входящие в картель государства договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. Квота стран организации составит 800 тысяч баррелей.

Как рассказал министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан, остальные 400 тысяч баррелей приходятся на государства, не входящие в ОПЕК, в том числе Россию. Таким образом, по его словам, каждая из стран сократит добычу примерно на 3%, пишет "Интерфакс".

Базовым месяцем стал октябрь. Соглашение будет действовать полгода с возможным пересмотром в апреле.

По данным Bloomberg, исключение сделано только для Ирана. Тегеран ранее отказывался идти на уступки, как и Россия, с которой ОПЕК не могла договориться об объемах. От Москвы требовали сократить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки, она соглашалась на 150 тысяч. В четверг СМИ сообщалось, что Россия все же пошла на уступки и готова снизить уровень на 200 тысяч баррелей.

После новостей о заключении сделки цена нефти марки Brent взлетела на 5% и составила 63,18 доллара за баррель.