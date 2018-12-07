Вдова Гайдая отреагировала на домогательства к Варлей

88-летней Нине Гребешковой не интересно знать об этом

Актриса и вдова знаменитого кинорежиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова прокомментировала информацию о домогательствах ее мужа к актрисе Наталье Варлей. По ее словам, ей это не интересно.

Варлей утверждает, что во время съемок "Кавказской пленницы" Гайдай к ней приставал – пытался поцеловать в номере отеля, но актриса смогла оттолкнуть мужчину и "закрыть дверь на ключ". Об этом она рассказала в своих мемуарах под названием "Канатоходка".

"Пусть пишет", - сообщила изданию "Ридус" 88-летняя Гребешкова.

Вдова режиссера напомнила, что недавно отмечали 50-летние "Бриллиантовой руки" (1968), а "Кавказскую пленницу" сняли еще раньше – в 1966 году.

"Что сейчас об этом говорить? Я не знаю, правда или нет. Мне не интересно", - добавила вдова кинорежиссера.

Документальный фильм "Наталья Варлей. Без страховки"