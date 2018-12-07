Путин призвал власти Греции работать без "театральных жестов"

Слухи о том, что Россия "плетет козни" за спиной у греков и планирует заговоры, президент России назвал нонсенсом

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Алексис Ципрас подвели итоги прошедших в Москве переговоров. Стороны подписали четыре соглашения между министерствами и ведомствами двух стран. После этого на пресс-конференции лидеры ответили на вопросы журналистов.

Комментируя высылку российских дипломатов из Афин, Путин выразил надежду, что эта "страница перевернута". Москва и Афины преодолели проблемы в отношениях, рассчитывает глава государства. Он также отметил, что дипломатический скандал "не очень-то помешал" строить отношения между странами, особенно в плане экономики.

"Я с трудом себе представляю, чтобы кто-то здравомыслящий и в Греции, и в России может подумать, что Россия плетет какие-то козни против Греции или какие-то заговоры планирует. Это просто нонсенс, чушь и все", - ответил российский лидер на вопрос о причинах высылки дипломатов. Он призвал решать взаимные претензии "без всяких театральных жестов", передает ТАСС.

Ципрас, подводя итоги переговоров с Путиным, рассказал о другой теме, которую лидеры обсуждали на встрече – Афины обеспокоены закупкой Турцией российских вооружений. Премьер-министр Греции также обсудил с президентом России развитие событий в Восточном Средиземноморье.

"Я выразил, конечно, президенту Путину нашу обеспокоенность в отношении новых программ вооружения Турции, поскольку она хочет сохранять "казус белли" (формальный повод для объявления войны) в отношении нашей страны", - сказал Ципрас на пресс-конференции.

Ранее Россия заключила с Турцией сделку по поставке зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Планируется, что передача систем должна состояться к концу 2019 года.