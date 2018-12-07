Ципрас выпросил у Путина галстук в подарок

Российский президент не отказал

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас рассказал, почему не носит галстуков. Глава правительства считает, что галстук – это символ "петли на шее греческого народа".

Объяснение прозвучало на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным. Ранее греческий премьер утверждал, что наденет галстук только в том случае, если решится вопрос с госдолгом страны.

Ципрас отметил, что если Путин решит подарить ему галстук, то он его наделен на следующую встречу, передает ТВЦ.ru.

"Договорились, так и сделаем", - согласился Путин.

В 2010 году ЕС начал выделять финансовую помощь Греции для того, чтобы восстановить экономику страны. За это время Афины в рамках трех программ получили 240 миллиардов евро по низким ставкам.

В августе 2018 года Греция официально вышла из программы международной финансовой помощи. Тем не менее, ситуация в стране на данный момент далека от идеала – уровень безработицы превышает 20%.