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Ципрас выпросил у Путина галстук в подарок

18:20
  • пятница
  • 07 декабря 2018

Российский президент не отказал

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас рассказал, почему не носит галстуков. Глава правительства считает, что галстук – это символ "петли на шее греческого народа".

Объяснение прозвучало на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным. Ранее греческий премьер утверждал, что наденет галстук только в том случае, если решится вопрос с госдолгом страны.

Ципрас отметил, что если Путин решит подарить ему галстук, то он его наделен на следующую встречу, передает ТВЦ.ru.

"Договорились, так и сделаем", - согласился Путин. 

В 2010 году ЕС начал выделять финансовую помощь Греции для того, чтобы восстановить экономику страны. За это время Афины в рамках трех программ получили 240 миллиардов евро по низким ставкам.

В августе 2018 года Греция официально вышла из программы международной финансовой помощи. Тем не менее, ситуация в стране на данный момент далека от идеала – уровень безработицы превышает 20%.

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