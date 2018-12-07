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Два месяца ожидания: Путин назначил главу Сахалина

18:55
  • пятница
  • 07 декабря 2018

И.о. губернатора Сахалина назначен Валерий Лимаренко, ранее возглавлявший подразделение "Росатома"

Временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области назначен Валерий Лимаренко. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

До этого Лимаренко занимал пост глав группы компаний ASE (одно из подразделений госкорпорации "Росатом" - прим. ред.). В 2000-2007 годах он работал в правительстве Нижегородской области.

В Сахалинской области врио губернатора не было более двух месяцев, пишет "Коммерсант". Пост освободился 26 сентября, когда занимавший его Олег Кожемяко (возглавлял регион более двух лет) был назначен исполняющим обязанности губернатора Приморья.

29 ноября областная дума Сахалина направила обращение Путину с просьбой обратить внимание на "критическую" ситуацию в регионе. В частности, местные власти не могли принять бюджет, так как внести документ может только глава региона.

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