ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вновь арестованный президент Армении сам пришел в СИЗО

19:21
  • пятница
  • 07 декабря 2018

Роберта Кочаряна обвиняют в свержении конституционного строя в 2008 году

В Армении вновь арестован экс-президент Роберт Кочарян, его обвиняют в свержении конституционного строя в 2008 году.

Как сообщили в Службе национальной безопасности страны, Кочарян сам явился в СИЗО, не дожидаясь вызова следователя, пишет ТАСС.

Кочарян назвал решение суда о его аресте политически мотивированным и личной местью. Экс-президент возложил вину за происходящее в марте 2008 года на исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна.

"Он пытается очиститься от крови и назначить меня виновным", - отметил Кочарян, добавив, что намерен продолжить политическую борьбу из тюрьмы.

Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 годы. В марте 2008 года он разогнал многочисленную акцию протеста против результатов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян. Тогда погибли 10 человек, около 250 получили ранения.

После этих событий Кочаряна обвинили в свержении конституционного строя и в июле 2018 года заключили под стражу. Однако уже в августе Апелляционный суд Еревана принял решение освободить Кочаряна в связи с тем, что он, согласно конституции, пользуется неприкосновенностью. В ноябре Кассационный суд Армении вернул дело Кочаряна на повторное рассмотрение.

В сентябре Кочаряна обвинили в финансовых махинациях и отмывании денег. По данным службы национальной безопасности Армении, речь идет о нескольких сотнях миллионов долларов.

Читайте также:
Главное сегодня
Бывший президент Армении Роберт Кочарян
Бывший президент Армении Роберт Кочарян
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.