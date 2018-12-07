Вновь арестованный президент Армении сам пришел в СИЗО

Роберта Кочаряна обвиняют в свержении конституционного строя в 2008 году

В Армении вновь арестован экс-президент Роберт Кочарян, его обвиняют в свержении конституционного строя в 2008 году.

Как сообщили в Службе национальной безопасности страны, Кочарян сам явился в СИЗО, не дожидаясь вызова следователя, пишет ТАСС.

Кочарян назвал решение суда о его аресте политически мотивированным и личной местью. Экс-президент возложил вину за происходящее в марте 2008 года на исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна.

"Он пытается очиститься от крови и назначить меня виновным", - отметил Кочарян, добавив, что намерен продолжить политическую борьбу из тюрьмы.

Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 годы. В марте 2008 года он разогнал многочисленную акцию протеста против результатов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян. Тогда погибли 10 человек, около 250 получили ранения.

После этих событий Кочаряна обвинили в свержении конституционного строя и в июле 2018 года заключили под стражу. Однако уже в августе Апелляционный суд Еревана принял решение освободить Кочаряна в связи с тем, что он, согласно конституции, пользуется неприкосновенностью. В ноябре Кассационный суд Армении вернул дело Кочаряна на повторное рассмотрение.

В сентябре Кочаряна обвинили в финансовых махинациях и отмывании денег. По данным службы национальной безопасности Армении, речь идет о нескольких сотнях миллионов долларов.