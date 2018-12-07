Новым главой ХДС избрана "мини-Меркель"

Ангелу Меркель делегаты христианские демократы проводили аплодисментами

В немецком Гамбурге произошло событие, которое можно считать сменой эпох в большой политике Германии, а, возможно, и всей Европы. На съезде правящего Христианско-демократического союза путём тайного голосования выбрали нового председателя. Вместо Ангелы Меркель, которая почти два десятилетия была бессменным лидером ХДС и приняла решение не баллотироваться на новый срок, партию возглавила ее генсек Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Своего прежнего руководителя делегаты съезда проводили почти 10-минутными овациями.

За 9 минут 27 секунд Ангела Меркель успела и поаплодировать делегатам в ответ, и поблагодарить, и даже напомнить, что съезд ХДС собрался в Гамбурге не только за этим.

"Сейчас настало время открыть новую главу. Сегодня, в этот час, в этот момент я переполнена только одним чувством - благодарности. Для меня это было огромным удовольствием и огромной честью. Спасибо вам большое!" – заявила она.

На пост главы ХДС претендовали трое. Глава немецкого Минздрава Йенс Шпан, Германия запомнила его, когда Шпан пришел на званный ужин к Меркель со своим теперь уже законным супругом. Но ЛГБТ-лидер для ХДС пока все же слишком экстравагантный выбор. Больше шансов было у мультимиллионера Фридриха Мерца. Меркель, как поговаривают, лично приложила руку к его уходу из большой политики. Спустя 16 лет однопартиец вернулся с вендеттой. Но на его пути встала фрау АКаКа — генсек ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Крамп-Карренбауэр де-факто протеже самой канцлерин. В Германии ее даже называют Меркель, но с приставкой "мини". Все-таки равных по масштабам "оригиналу" в немецкой, да и европейской политике пока попросту нет.

18 лет Ангела Меркель была лидером Христианско-Демократического союза. Эпоха в политической жизни не только Германии, а Европы. И вот он, момент смены поколений: 1000 И 1 делегат тайным голосованием решили судьбу партии.

Вашингтон, хоть и не афишировал, в этой схватке за "наследство Меркель" ставку тоже сделал. Мультимиллионер Фридрих Мерц возглавляет организацию "Атлантический мост" - основной проводник идей Вашингтона в немецкой элите. Мерца в прессе даже называли "анти-Меркель", но и он не мог не признать ее заслуг.

"На Мюнхенской конференции по безопасности в 2014 году американцы настаивали на вооружении Украины, чтобы решить конфликт военным путём. Ты на конференции всеми силами этому препятствовала, несмотря на всю полемику наших американских друзей. Весь ЕС тебя поддерживал, а в это воскресенье США согласились, что выбранный тогда тон был неуместным. Они также признались, что стратегии вооружения Украины есть более успешные альтернативы. Я друг Америки, но американцам иногда нужно чётко давать понять свою позицию", - заявил он.

Выбор Мерца стал бы победой чистого американизма. Крамп-Карренбауэр за более взвешенный подход. Хотя и пообещала тон в разговоре с Россией сменит на более жесткий. Но отказываться от строительства газопровода "Северный поток -2", чего так хотят США, не намерена.

Свой стиль работы называет "железным кулаком в шелковой перчатке". Вопрос теперь в запасе прочности металла. Если даже у "железного канцлера" не всегда хватало сил сопротивляться внешнеполитическим деформациям. А таких титанов, как Ангела Меркель, на европейском политическом Олимпе, кажется, больше нет.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, "В центре событий", Германия, Гамбург.