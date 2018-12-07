Собянин рассказал Медведеву о росте зарплат в Москве

На встрече обсуждался рост основных экономических показателей столицы в 2018 году и увеличение реальной заработной платы в городе почти на 8%

Москва преодолела последствия экономического кризиса почти по всем показателям. Выросли инвестиции в основной капитал, объем ввода недвижимости, реальные доходы жителей столицы. Об этом сообщил в пятницу Сергей Собянин в ходе встречи с Дмитрием Медведевым. По словам мэра, положительная динамика наблюдалась и в предыдущие годы, но не была совсем стабильной. Отмечается и устойчивый рост практически по всем параметрам. Деловая активность вышла на докризисный уровень.

К концу года Москва подошла с убедительными показателями. И эту тенденцию столица сохраняет уже несколько лет. Город полностью преодолел последствия кризиса 2014 года - рост демонстрируют практически все основные отрасли. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Инвестиции в основной капитал, рост ввода недвижимости, рост заработной платы - в реальном выражении около 8% - это самый серьёзный рост за последние годы. В предыдущие годы мы находились на грани инфляции, зарплату съедала инфляция, буквально 1-2% в прошлом году", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

За 9 месяцев 2018 года зарплата врачей в Москве выросла больше, чем на треть. Меньше 70 тысяч в месяц получает всего полпроцента столичных медиков. А средняя зарплата учителей за тот же период достигла 105 тысяч. Этому, в первую очередь, способствовали стимулирующие городские выплаты, в том числе за активное участие в развитии "Московской электронной школы". Для её эффективной работы в учебные заведения закупили десятки тысяч единиц современного оборудования.

"Дальнейшая задача - сделать более интересным этот контент, игровым. И в том числе попытаться внедрить электронные домашние задания, электронные контрольные, чтобы формировать уже на этой базе электронное портфолио. Чтобы в течение всего времени мы знали об учащемся, и он накапливал свое портфолио для того, чтобы, может быть, учитывать эти знания при поступлении", - предложил мэр столицы.

Много на встрече говорили об экономике. Выросли показатели экспорта обрабатывающей промышленности. Столица продаёт нефтепродукты, двигатели, бытовую химию, сложные технические приборы. Только за первые 10 месяцев 2018 года в бюджет Москвы от предприятий поступило почти 116 миллиардов рублей, включая налоговые доходы.

"Прибыль предприятий, она доросла до 147% по сравнению с предыдущим годом. И это тоже говорит об устойчивости экономики. Конечно, важнейшая задача, которую вы ставите и президент, это наращивание экспорта товаров и услуг, в прошлом году очень неплохой был рост, база была высокая, в этом году рост продолжается. Практически на треть идёт рост по продукции IT-предприятий", - сказал Собянин.

"Ещё я отметил инвестиции в основной капитал. С учётом, что Москва большая, и здесь эта цифра не меньше, а даже больше, чем в среднем по стране - 5,6. Это неплохо и для страны имеет большое значение", - уверен премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Например, в этом году рекордный ввод по количеству станций метрополитена, дорог, мостов, развязок. Доля бюджетных инвестиций в эту массу составляет около двух триллионов в год, это всего лишь 23%. Это значит, что на каждый рубль, вложенный городом, мы получаем около пяти рублей частных инвестиций", - заявил мэр Москвы.

Поговорили и об итогах благоустройства в этом году. Жемчужиной столицы в результате масштабной реставрации вновь становится ВДНХ.

"Разбили кластер ВДНХ на несколько зон: зона создания детского парка, создание образовательного парка - "Техноград", где можно освоить около 40 профессий, развиваем экспозону", - рассказал на встрече Собянин.

В этом году закончили восстановление нескольких павильонов и фонтана "Колос", провели ландшафтные работы. Москвичи и гости столицы старания уже оценили: за год это место посетили 25 миллионов человек.

Евгения Карих, Александр Ковалев. "ТВ Центр".