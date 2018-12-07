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Путин рассказал о встрече с медведями

20:09
  • пятница
  • 07 декабря 2018

На церемонии вручения премии Русского географического общества президент вспомнил, как сам путешествовал по диким местам

В России отмечают День героев Отечества. Он приурочен к дате учреждения первой в России высшей воинской награды - Ордена Святого Георгия. По случаю праздника президент дал вечером торжественный приём в Кремле. За праздничными столами собрались около 250 человек - Герои Советского Союза и Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, а также награждённые орденом Святого Георгия, который был восстановлен в России 18 лет назад.

Приветствуя собравшихся, Владимир Путин отметил, что нынешняя дата напоминает, сколь глубоки в нашем обществе традиции героизма и самопожертвования, сообщает "ТВ Центр".

"Сегодня мы вспоминаем легендарных и неизвестных героев былых сражений, участников Первой мировой и Великой Отечественной войны. Тех, кто сражался и побеждал в Афганистане, воевал с террористами внутри страны, и сейчас воюет в Сирии. Мы гордимся вашим мужеством, доблестью, а порой и непоказной скромностью. Безмерно благодарны вам за то, что уже в наши дни вы многое делаете для страны и служите России. И склоняем головы перед теми, кто погиб в бою. Уверен, что нынешний праздник будет и впредь служить одним из символов преемственности героических традиций и свершений, побед России", - заявил Путин.

В пятницу Владимир Путин также принял участие в церемония вручения премий Русского географического общества. Они присуждаются в 7 номинациях: за проекты в области науки, культуры, образования, охраны природы, работы с молодёжью, пропаганду знаний в средствах массовой информации. А глава государства вручил премию за самую интересную экспедицию. Её получил красноярский исследователь Игорь Спириденко.

Экспедиция "Борт Тюрикова" смогла найти самолёт, пропавший 70 лет назад на Таймыре. Поздравляя лауреатов и энтузиастов географического общества, Владимир Путин выразил благодарность за то, что их усилия позволяют людям приобщиться к миру науки, путешествий и познания своей страны.

Президент также вспомнил свой опыт путешествий по диким местам и встрече с медведями. "Я действительно был в этих местах, смотрел: здесь медведи, там медведи. Когда уже начали с этой стороны заходить, мы подумали, что надо как-то перемещаться", - рассказал Путин.

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