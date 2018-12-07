Париж в огне: на смену "желтым жилетам" пришли обезумевшие школьники

Работа 700 школ и лицеев во Франции нарушена, еще 400 образовательных учреждений закрыли на неопределенный срок

Во Франции возобновились масштабные акции протеста. Самые крупные, традиционно, проходят в Париже. В пятницу туда съехались со всей страны учащиеся старших классов, чтобы заявить о своём недовольстве реформой образования. Эти изменения усложнили поступление в вузы. Кроме того, значительно увеличилась плата за обучение для иностранных студентов. Многие из собравшихся также выражают солидарность движению "жёлтых жилетов". В столице опять разгоняли протестующих слезоточивым газом, в других городах ещё накануне прошли массовые задержания. Правда, с завтрашнего дня с этим могут возникнуть проблемы.

Эти кадры сняты в городке Мант-ля-Жоли недалеко от Парижа (см. видео). Почти 150 подростков стоят на коленях, руки за головой - некоторые лицом к забору. Вокруг ходят вооружённые полицейские. Все задержанные - старшеклассники из местных школ, которые вышли на марш протеста из-за реформ образования. Видео, облетевшее интернет, тут же вызвало волну возмущения французов. Объясняться пришлось министру внутренних дел, отмечает "ТВ Центр".

"Это видео необходимо рассматривать в контексте всего происходящего. 3, 4 и 5 декабря город Мант-Ля-Джоли стал местом протестов старшеклассников из школ Жана-Ростана и Сент-Экзюпери. В рядах учащихся были более сотни человек в масках с железными прутьями и бутылками с зажигательной смесью. Они твёрдо были намерены вступить в конфликт с полицией", - пояснил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастаньер.

Все призывы властей Пятой республики к порядку в разгорячённом протестами французском обществе остаются неуслышанными. Массовыми столкновениями с полицией вновь закончилось шествие школьников и студентов в Париже. Разгонять наиболее агрессивно настроенных протестующих пришлось слезоточивым газом. Несколько десятков участников акции задержаны.

Протесты из-за реформы образования действительно пришли на смену массовым акциям "жёлтых жилетов". После обещания властей пока не поднимать цены на бензин, сторонники этого движения поутихли. А вот волнения среди школьников только набирают силу. По всей стране нарушена работа 700 школ и лицеев. Ещё 400 закрыли на неопределённый срок. Одно из главных требований всех протестующих - отставка Эмманюэля Макрона. В правящих кругах страны появились подозрения, что разжигают недовольство во французском обществе некие силы из-за океана. Слишком уж вовремя начались протесты - сразу после предложения Макрона создать единую европейскую армию для противостояния, в том числе и США.

"Я обращаюсь к преступникам, которые присоединились к движению "желтых жилетов", а также другим протестующим, и провоцируют насилие. Мы ответим на ваши действия самым решительным образом. Что же касается самих протестующих, я хочу подчеркнуть: для вашей защиты мы сделаем всё возможное", - сказал Кастаньер.

В эту субботу сразу в нескольких городах страны планируются новые акции. Правда, кто будет защищать мирных демонстрантов и разгонять провокаторов, непонятно. С завтрашнего дня полицейские начинают бессрочную забастовку.

Оксана Фомичева, Дмитрий Жучков. "ТВ Центр".