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Признание тольяттинского маньяка попало на видео

20:02
  • пятница
  • 07 декабря 2018

22-летний Артем Семенов нападал на женщин из-за мести – возлюбленная изменила ему с лучшим другом

Полиция опубликовала видео допроса 22-летнего Артема Семенова, который нападал на женщин с ножом в Тольятти. Подозреваемый объяснил, что делал это из-за мести.

"Я входил в такое состояние, я думал, что моя девушка мне изменяет с лучшим другом, я напивался сильно, я пил водку, и в таком состоянии я просто делал все это", - рассказал Семенов.

Подозреваемый признался, специально выбирал девушек, которые внешне были похожи на его бывшую. Для каждого нападения подозреваемый покупал новый нож, который затем оставлял на месте преступления. Девушка Семенова не была в курсе его "увлечений".

Местные СМИ пишут, что пассия Семенова жила в Омске, это была любовь по Интернету.

Семенова задержали накануне в Москве, куда он приехал, скрываясь от правоохранительных органов. Его подозревают в семи нападениях на женщин. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

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Маньяк из Тольятти Артем Семенов
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