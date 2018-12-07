"Состояние боли": как проходил бой за 12-ю погранзаставу

В июле 1993 года 12-я погранзастава Московского погранотряда приняла бой на таджикско-афганской границе

В воскресенье Россия отметит День Героев Отечества. В пятницу в Кремле в честь 250 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм, президент устроил торжественный прием. Отдавая дань памяти и уважения всем тем, кто жертвовали своими интересами, своей безопасностью, а зачастую и самой своей жизнью, во имя спасения других. И совершали подвиг не под камеру и не ради славы, а потому что не могли иначе. Так воспитаны. Так понимают слова честь и долг. Ведь нет героев от рождения. И пойти работать героем можно только в американских комиксах. В реальной жизни подвиг - это когда очень страшно, но кто еще, кроме тебя? В преддверии одного из важнейших для нашей страны дней мы хотим рассказать про бой, после которого сразу шестеро наших военных были представлены к высшей награде, звезде героя. Четверо - посмертно. 29 были удостоены ордена "За личное мужество" (из них 18 - посмертно). Остальные участники боя были награждены медалями "За отвагу".

В 1993 году таджикско-афганская граница фактически осталась без присмотра. В бывшей республике СССР шла гражданская война. Оппозиция окопалась на севере Афганистана, где нашла поддержку среди исламских радикалов и наркоторговцев. И начала строить планы по захвату власти на родине.

"Они были полны решимости вернуться на территорию Таджикистана. Свергнуть законный государственный строй. Установить свои исламские порядки. По их планам, вся государственная граница должна была быть использована для проведения вооруженных акций, наркотрафика, контрабанды оружием", - рассказал командующий группой пограничных войск в Республике Таджикистан в 1993 году Анатолий Чечулин.

К тому времени уже пролилось много крови. Но, по планам радикальной оппозиции, это было только начало. Ослабленные власти Таджикистана понимали, что справиться самостоятельно с нависшей угрозой не получится.

"Когда в стране идет гражданская война, кто должен охранять эту границу? Какие пограничные войска Таджикистана? Их в природе не существовало. Соответственно было принято решение, что границу будут охранять российские пограничники", - заявил телеведущий Роман Бабаян.

Служба в Таджикистане была настоящим испытанием. Экстремальная жара в течение года температура редко опускается здесь ниже 30 градусов. Условия размещения - спартанские. Снабжения не хватало. Солярка, дрова и продукты в дефиците. Денежное довольствие — смехотворное. Бойцам иногда казалось, что про них просто забыли.

- Последнюю зарплату уже на протяжении трех месяцев офицерам платили в старых деньгах. Хотя все являются военнослужащими России.

С весны 1993 года боевики таджикской оппозиции совместно с афганскими душманами начали активно прорывать границу. Нападениям подверглись 9-я, 15-я, 16-я и 11-я погранзаставы. Все атаки были отбиты.

"Я обращался к руководству с просьбой усилить это направление - 12-й и 13-й пограничные заставы", - вспоминает бывший начальник Московского погранотряда в Таджикистане Василий Масюк.

Но эти просьбы осталась без ответа. В центре предполагали, что пограничникам вести серьезные бои не придется. 12-я застава располагала одним БМП и двумя станковыми пулеметами. Между тем, боевики в качестве возмездия за неудавшиеся атаки запланировали масштабное нападение. На господствующих высотах радикалы несколько дней устанавливали минометы, безоткатные орудия, реактивные установки. 12-я погранзастава еще до начала боя по сути оказалась в окружении.

"Нападение на 12-ю пограничную заставу явилось, отчасти, внезапным. И в этом явный просчет нашей пограничной разведки. Отсутствие конкретных данных о времени, месте нападения. О числе нападавших. По злой иронии судьбы позволило даже снизить существовавшую степень боеготовности", - рассказал Чечулин.

Казалось, все было против российских пограничников. Накануне нападения, согласно приказу, боеприпасы с позиций опорного пункта убрали на склад. Усиленные ночные наряды упразднили. Радиостанцию, которая соединяла с соседними заставами, увезли в ремонт. Проводную связь перерезали боевики.

Часовые заметили фигуры неизвестных людей в четыре утра. Осветительная ракета развеяла все сомнения — застава, которую охраняли всего 49 пограничников, в окружении. Боевики открыли огонь из минометов и орудий.

Командира убили в первые же минуты. Сразу подбили и единственную боевую машину пехоты. Командование принял замначальника заставы Андрей Мерзликин. Рядовые заняли позиции.

- Перед тем как выпрыгнуть, снаряд попал в столовую, разорвался. И мы с Евлановым вместе выпрыгивали. В окопах было тоже не сладко. Били так, что не давали вообще поднять голову. Голову только поднимаешь - сразу ложись, пули кругом. Били снайперы. Причем, снайперы были прекрасные, снайперы стреляли очень метко.

Нападавших было в пять раз больше, чем пограничников. Около 250 боевиков, которые наступали и наступали.

"Обычным делом у боевиков было просто принять определенную дозу наркотика. И, уже, так сказать, под этим кайфом, не очень понимая, что вокруг происходит, "заряженным" идти в бой", - заявил ведущий научный сотрудник Центрального пограничного музея Александр Печейкин.

Считалось, что в случае нападения заставе нужно будет продержаться полчаса, не больше. Но подкрепление 201-й дивизии из сотни бойцов, тоже увязло.

"Боевики заранее заминировали дорогу. Соответственно вовремя подойти помощь по дороге не смогла", - продолжил Печейкин.

В результате бой длился 11 часов. Застава билась в буквальном смысле до последнего патрона. Когда боеприпасы закончились, оставшиеся в живых вооружились саперными лопатками и решили пробивать окружение. Те, кто не мог передвигаться, сами предложили прикрывать отход. Арьергард боевики добивали с особой жестокостью.

"Голову не отрезали, а просто отрубили лопаткой саперной. То есть наносили столько ударов, то есть на момент пока он умер, натерпелся много", - рассказал Герой России Андрей Мерзликин.

В том бою погибли 25 пограничников, пробившие окружение чудом вышли на своих.

- Оставшийся в живых, находится перед вами, заместитель начальника заставы лейтенант Мерзликин. Здравия желаю!

Лейтенант Мерзликин едва может говорить. Контузия. Прямо над его головой разорвалась граната. Тяжелые ранения получили многие бойцы.

"Когда посмотрел, сколько должно было быть и сколько осталось, то, конечно, началось это шоковое состояние. Состояние боли, что все - ребят нет. Мишки нет. Филькина нет. Борина нет рядом – погиб", - вспоминает Герой России Андрей Мерзликин.

Заставу удалось отбить обратно. Открывшаяся картина ужасала. Оставшиеся прикрывать отход уничтожили около 40 боевиков. Позже разведка донесла: захват 12-й погранзаставы - лишь начальный этап полномасштабного вторжения в Таджикистан, которое было сорвано.

"Русские парни верили свято в то, что они делали. Потому что они прекрасно понимали, что на том дальнем рубеже они охраняют и защищают интересы Российской Федерации. Это я вам говорю не для красного словца. Это действительно так", - заявил бывший начальник Московского погранотряда в Таджикистане Василий Масюк.

Шестеро пограничников были удостоены звания Героя России. Из них четверо посмертно. Все действия заставы признали единственно верными. И именно благодаря этому подвигу наши войска до сих пор охраняют это сложную границу в самом подбрюшье России.

Александр Огородников. Георгий Могунов. "В центре событий".