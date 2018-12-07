Высокомерному Макрону предрекли бесславный конец

Рейтинг президента Франции достиг исторического минимума в 23%

Франция готовится к завтрашним манифестациям желтых жилетов. Они обещают стать самыми массовыми с момента начала акции. В Париже закроют магазины и музеи, будет перекрыт доступ к Эйфелевой башне. Обеспечивать порядок в стране в выходные будут 89 тысяч полицейских. А в Париже мобилизуют восемь тысяч жандармов. Также будет использована спецтехника, в том числе бронетранспортеры. Французские телеканалы сообщают, что в Елисейском дворце начали опасаться государственного переворота.

Глас народа во Франции давно не звучал с такой ненавистью. Кажется, уже сами "желтые жилеты" забыли, какими были первые требования протестующих. Инициатива правительства 5-й республики по повышению цен на топливо стала последней соломинкой, которая сломала спину верблюду. В данном случае за аллегорией скрываются миллионы французских работяг и низкооплачиваемых специалистов. Именно они преследовали Эманнюэля Макрона на встрече с пострадавшими во время беспорядков полицейскими.

Ярость народная вскипала уже давно, подогреваемая то поправками в трудовое законодательство, то бескомпромиссным мультикультурализмом, то непопулярными экологическими инициативами. Людей не удалось отвлечь даже помпезными мероприятиями по случаю 100-летия Первой мировой войны. Как итог – сгоревшие машины, разукрашенные памятники, несколько погибших и сотни пострадавших. Эксперты гадают об истинной подоплеке манифестаций. Наиболее популярны три версии.

Первая - от Макрона устали коренные французы, которые не видят в нем проводника собственных интересов. Они считают, что нынешний хозяин Елисейского дворца больше беспокоится о мигрантах и геях.

Вторая версия предполагает участие внешних сил. Схожесть сценария со множеством цветных революций наводит на мысль о влиянии Соединенных Штатов на митинги во Франции. Ведь даже личные отношения Трампа и Макрона из известного броманса трансформировались чуть ли не в неприязнь. Очков этой версии прибавляет и желание французского лидера сделать свою страну чуть более независимой от США, а также инициатива по созданию общеевропейской армии, которую так пестует месье президент.

Третья версия напоминает, что протесты у французов в крови. Даже само слово баррикада появилось впервые именно во Франции. И нынешние митинги - это лишь результат тайной договоренности между правительством и общественными организациями.

"Чтобы отхлынула эта ненависть и напряжение против самого правительства, против власти, гораздо проще это спустить как-то в землю через ненависть, направленную, скажем, на полицейские кордоны. Не останавливать хулиганов, бьющих витрины, жгущих машины – это означает дискредитировать само движение изначально, а во-вторых, несколько уменьшить отток напряжения к власти", - сказала главный редактор парижского литературного альманаха "Глаголъ" Елена Кондратьева-Сальгеро.

Но такая схема, похоже, больше не работает. Если раньше протесты со временем ослабевали, то теперь, наоборот, набирают силу. Дополнительная проблема для власти в данном случае – это еще и отсутствие у желтых жилетов внятной структуры. Среди них нет явных лидеров, за протестами не стоят политические силы. А значит, не с кем договориться и некого подкупить. Это пугает даже тех, кто всегда выступал за революцию улиц. Скандально известный политический философ, как он сам себя называет, Бернар-Анри Леви еще вчера поддерживал бомбардировки Югославии и Ливии, всячески нахваливал цветные перевороты в общем и Майдан в частности, сегодня же он не на шутку испугался. Раскачивать свою лодку философ явно не собирается, наоборот, призывает в Twitter к спокойствию и поддержке действующей власти.

"Говорит Макрон или нет, согласны мы с ним или нет, выступаем ли за его реформы или против - сейчас это неважно. Столкнувшись лицом к лицу с врагами Республики, есть только один выход: поддержать президента Макрона!" – уверен философ Бернар-Анри Леви.

Клич Леви понятен еще и потому, что он, как и Макрон, представляет высшее общество 5-й республики. У элиты к французскому лидеру претензий как раз нет. А вот простые избиратели помнят, что голосовали за внесистемного на тот момент политика, который обещал быть президентом для всех. Прошло полтора года, за которые расслоение французского общества стало только заметнее.

"Многие люди во Франции разочарованы своим президентом, потому что считают, что это президент для богатых, который защищает интересы богатых слоев. Они недовольны его коммуникационной политикой. Его представляют как человека высокомерного, который не понимает чаяния трудового народа, рядового француза. И вот это проглядывается. Макрон сам об этом говорил, что ему, к сожалению, не удалось ликвидировать этот разрыв между французскими элитами и французской глубинкой", - прокомментировал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

Очевидно, что проблемы в экономике бьют в первую очередь по простым французам. В такой ситуации президент должен не только искать решение, но и успокаивать население. Макрон же, наоборот, своим высокомерием провоцирует избирателей. Чего стоит скандал с охранником: французский президент то ли в шутку, то ли всерьез обвинил его в неумении читать. Телохранитель не растерялся и в ответ при всех назвал своего босса мерзавцем. В том случае до драки не дошло, но сейчас Макрону, похоже, не получится уйти от последствий.

"Это, во-первых, возможный роспуск досрочный нижней палаты парламента. Проведение досрочных парламентских выборов, что, конечно, будет самоубийством для Макрона, потому что понятно, что его партия "Вперед Республика!" явно не будет фаворитом на этих досрочных выборах. Или как еще один вариант, весьма болезненный – это смена правительства, уход от власти Эдуара Филиппа, но это было бы не совсем приемлемо для большинства населения, в том числе для "желтых жилетов", потому что основные претензии не к нему, а к Макрону", - заявил Федоров.

Такие сомнительные перспективы Макрона не устраивают. Это стало понятно в середине недели, когда правительство пошло на попятную и ввело полугодовой мораторий на рост цен на топливо. Но в стане "желтых жилетов" жест не оценили, посчитав полумерой. Тем более что будет через шесть месяцев – толком не объяснили. В момент, когда Макрон устраняется от общения с народом, остатки его последователей могут обратить свой взор в сторону других, более разговорчивых политиков. Тем более что эксперты предрекают не только Франции, но и многим странам Европы, за исключением разве что благополучной Германии, рост интереса к популистам.

"Это то, что я называю "риторическая политика". Их учат говорить, наговаривать, забалтывать, пользоваться речью, вчиповывать идеи в собственную речь, в тот менталитет, который им хочется разбудить у зрителя, читателя, избирателя", - пояснила Кондратьева-Сальгеро.

Тем временем рейтинг Макрона уже достиг исторического минимума в 23%. И, похоже, разочаровавшиеся в Юпитере, так в лучшие времена называли французского президента, свернули налево. Национальное объединение Марин Ле Пен теперь имеет в своем активе 33% голосов избирателей. Уже завтра "желтые жилеты" снова выйдут на улицы французских городов. А значит, есть вероятность, что Юпитер может превратиться в один из безымянных астероидов на задворках французской политики.

Денис Большаков, Екатерина Симанович, Сергей Титов, Павел Ермоленко, "В центре событий".