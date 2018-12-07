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НОВОСТИ

Вышедший год назад по УДО экс-глава РАО вновь арестован

20:46
  • пятница
  • 07 декабря 2018

Ранее судимого Сергея Федотова подозревают в мошенничестве

В отношении ранее судимого бывшего главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова расследуют новое уголовное дело о мошенничестве. В пятницу Тверской суд Москвы арестовал его до 6 февраля.

Обвинения, как уточнила представитель суда Светлана Максимова, вновь касаются периода, когда Федотов работал в РАО. Она отказалась раскрывать подробности, передает "Интерфакс".

В июне 2017 года Федотова приговорили к 1,5 года колонии за особо крупное мошенничество. Свою вину он полностью признал и заключил сделку со следствием, благодаря чему уже в декабре 2017 года освободился условно-досрочно.

Как установил суд, Федотов причинил ущерб РАО на 300 миллионов рублей. Дело касалось продажи зданий и помещений организации.

В ходе следствия Федотов возместил 160 миллионов рублей. В августе 2018 года по иску РАО суд взыскал с Федотова более 247 миллионов рублей.

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