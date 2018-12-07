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"Уже с одним костылём": Кончаловский высмеял Михалкова при Путине

20:53
  • пятница
  • 07 декабря 2018

А Михалков дал Кончаловскому совет, как отвечать на вопросы, когда не знаешь, что сказать

Российские режиссеры Никита Михалков и Андрей Кончаловский по-семейному побеседовали на вручении премии Русского географического общества (РГО) в Государственном Кремлевском дворце съездов.

Михалков, опираясь на трость, поднялся на сцену, где за столом сидел Андрей Кончаловский, и поприветствовал брата, передает ТВЦ.ru.

- Я вот подумал, где я брата могу встретить? Только в Кремле, больше нигде не приходится. Здравствуй, Андрончик!

- Здравствуй!

- Рад видеть тебя.

- И я тебя. Уже с одним костылем? Ну, хорошо.

-Да-да, с одним. Я хочу тебе дать совет, как младший старшему. Когда тебя будут спрашивать, как нужно отвечать, когда ты не знаешь как отвечать. Есть хороший совет: я буду отвечать только в присутствии адвоката.

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