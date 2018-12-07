Литва наказала Россию за керченский инцидент

Литва первой из стран НАТО ввела санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе

Президент Литвы Даля Грибаускайте объявила о введении санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе. Политик не уточнила, о каких именно ограничительных мерах идет речь. Несмотря на это, по данным дипломатических источников, в "черный список" попали 20 россиян. Эти люди, считают власти Литвы, нарушили международное право при задержании украинских моряков.

Как заявил RT первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, Грибаускайте стремится использовать страну в качестве "передового отряда" НАТО. "Практически все европейские страны на уровне своих правительств заняли позицию осуждения России по поводу событий в Керченском проливе, хотя понятно, что это провокация Киева", - прокомментировал он.

Российский сенатор Франц Клинцевич считает, что решение правительства Литвы ввести санкции в отношении России - всего лишь попытка напомнить всему миру о своем существовании. "Никакого другого смысла в ведении этой страной антироссийских санкций в связи с инцидентом в Азовском море при всем желании разглядеть просто невозможно", - написал он в Facebook.

В конце ноября российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, которые опасно маневрировали близ Керченской переправы. Российская сторона утверждает, что украинские военные суда вошли в территориальные воды по указанию киевских властей, а провокацию координировали два сотрудника СБУ.

Президент России Владимир Путин ранее назвал инцидент в Черном море провокацией. По его словам, она связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.