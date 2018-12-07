Россиянина посмертно номинировали на "Грэмми"

Победителей объявят 10 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе

Российский оперный певец Дмитрий Хворостовский посмертно номинирован на престижную музыкальную премию "Грэмми" в категории в категории "Лучшая запись оперного произведения" за исполнение оперы Верди "Риголетто".

Вместе с Хворостовским на премию также номинирован дирижер Константин Орбелян. Церемония вручения премии состоится 10 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе, пишет ТАСС.

Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-ом году жизни.

Издание News.ru вспомнило, кого еще посмертно награждали "Грэмми". В январе 2018 года престижную музыкальную награду канадский музыкант получил Леонард Коэн. В 2017 году британский рок-музыкант Дэвид Боуи получил пять "Грэмми". В 2012 году статуэтку посмертно получила британская певица Эми Уайнхаус. В 2009 году – король поп-музыки Майкл Джексон.