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Летающее такси за 12 млн не выдержало испытаний

22:18
  • пятница
  • 07 декабря 2018

Прототип аэротакси "замерз" от ожидания, продержался в воздухе 13 секунд и рухнул в сугроб

Разработанный в московском центре инновационных технологий "Сколково" прототип аэротакси не смог пройти первое испытание. Аппарат пробыл в воздухе 13 секунд, а затем рухнул в ближайший сугроб.

Стоимость дрона - 12 миллионов рублей. Гендиректор компании –разработчика предположил, что ЧП произошло из-за слишком долгого ожидания испытания, прототип "попросту замерз", пишет TJ.ru.

Запуск полноценной версии запланирован на 2020 год. Такси сможет перевозить четырех человек на скорости до 250 километров в час.

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