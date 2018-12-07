Китай первым в мире запустил аппарат на обратную сторону Луны

Луноход исследует неизведанную часть спутника Земли и высадит на его поверхность картошку

Китай запустил космический аппарат "Чанъэ-4" для исследования обратной стороны Луны. В случае успеха Китай станет первой в мире страной, которой удастся выполнить такую задачу.

Запуск состоялся 8 декабря в 02:23 по местному времени (7 декабря в 21:23 по московскому времени) Луноход должен приземлиться в один из самых неизученных участков поверхности Луны – кратер Фон Карма. Аппарат будет ретранслировать на Землю картинку обратной стороны Луны, пишет ТАСС.

Кроме того, "Чанъэ-4" доставил на Луну контейнеры с семенами картошки, горчицы и яйцами шелкопряда, с помощью которых можно создать экосистему, предполагают специалисты. Шелкопряды производят углекислый газ, а картофель и горчица выделяют кислород через фотосинтез.