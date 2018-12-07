В Дагестане уничтожен сторонник ИГ

Он причастен к убийству полицейских в Кизилюртовском районе в июле этого года

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали боевика в Хасавюртовском районе Дагестана. Он входил в банду сторонников "Исламского государства" (организация запрещена в России – прим. ред.), которую ликвидировали в октябре 2018 года.

Как сообщили ТВЦ.ru в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК), ликвидированный боевик был причастен к нападению и убийству полицейских в Кизилюртовском районе.

Нападение на полицейских произошло 20 июля 2018 года возле села Стальское Кизилюртовского района. Боевики обстреляли патрульную автомашину МВД, в результате атаки погибли два сотрудника ГИБДД. Было возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц".