В Минобороны ответили на "истерику" Госдепа по химатаке в Алеппо

В России расценили новые обвинения США как грубое давление на работу ОЗХО

В Минобороны России назвали "истеричным" заявление Госдепа США, в котором американская сторона обвинила Москву и Дамаск в инсценировке химической атаки в Алеппо 24 ноября.

Как отмечается в ответном сообщении российского военного ведомства, поступившем в ТВЦ.ru, американская сторона таким образом пытается грубо надавать на ОЗХО, чтобы воспрепятствовать расследованию инцидента в Сирии. Минобороны также расценивает заявление Госдепа как попытку обелить действующих в Идлибе международных террористов, связанных с "Белыми касками".

"Также не исключаем, что "громкие" обвинения Государственного департамента США направлены на отвлечение внимания мировой общественности от преступлений американской авиации на востоке Сирии, где уже более месяца американская авиация утюжит населенные пункты в районе Хаджина, в результате которых ежедневно гибнут десятки мирных сирийцев", - говорится в заявлении российских военных.

В США в пятницу заявили, что Россия и Сирия ложно обвинили сирийских боевиков в обстреле Алеппо. Как считают в Вашингтоне, "просирийские силы" использовали слезоточивый газ против гражданских лиц в Алеппо 24 ноября.

По данным сирийских и российских военных, в этот день в некоторых районах Алеппо боевики обстреляли мирное население химическими боеприпасами, после чего российская авиация нанесла удары по артиллерии боевиков, устроивших обстрелы.