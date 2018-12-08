Принц Гарри набросился на брата из-за Меган Маркл

Сын леди Дианы готов любого растерзать в угоду жене

Принц Гарри заявил, что принц Уильям разрушает его семью. Якобы старший брат необоснованно критикует Меган Маркл.

Как рассказал близкий к королевской семье человек, первая стычка между братьями произошла после того, как Уильям выразил обеспокоенность по поводу взбалмошной Маркл. Гарри это взбесило и он грубо ответил брату.

По мнению окружающих, принц Гарри чувствует вину, что не смог в свое время защитить от нападок общественности свою мать принцессу Диану. Теперь он старается не допустить повторения подобной ситуации с женой.

"Это его способ искупления. Он не потерпит абсолютно никакой критики в отношении Меган Маркл. Он настолько чувствителен, что часто видит критику или негатив там, где их нет", - отметил в беседе с Sun инсайдер.

Напомним, принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились в мае текущего года. Осенью молодожены объявили, что ожидают ребенка. Малыш должен появиться на свет весной 2019 года.