Паника и ужас: Первые кадры трагедии в ночном клубе в Италии

Мужчина распылил в клубе газ, и начался хаос

Не менее шести человек стали жертвами чудовищной давки, которая произошла в Италии в клубе города Коринальдо в провинции Анкона. Среди погибших – три девушки и два молодых человека. Еще 60 человек госпитализированы.

Одной из жертв также стала мать молодой девушки, которая была там с ее мужем, чтобы сопровождать дочь. Трагедия произошла из-за того, что в разгар рэп-концерта Sfera Ebbasta неизвестный спровоцировал панику, распылив в помещении перцовый газ. А запасной выход оказался заблокирован.

#Corinaldo (AN) #8dic 1:00, squadre #vigilidelfuoco impegnate nel soccorso in una discoteca. Forse per la dispersione di una sostanza urticante, ragazzi fuggono per il panico calpestandosi. Sei purtroppo quelli deceduti, decine feriti pic.twitter.com/NvII0jD7oe — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 8 декабря 2018 г.

Под золотистой пленкой на проезжей части - тела жертв. Так трагично закончилась ночь с пятницы на субботу в итальянской Анконе. Более тысячи человек пришли в клуб на концерт популярного среди молодежи рэп-исполнителя. Дискотека, на танцполе - аншлаг, даже к барной стойке не протолкнуться. Вдруг в самый разгар веселья кто-то распылил перцовый газ. В зале началась паника, сообщает "ТВ Центр".

"В какой-то момент я просто не мог дышать, как будто кто-то вставил ядовитый спрей в систему вентиляции. Я был со своими друзьями, и, к счастью, мы все спаслись. Я не могу себе представить, что я мог бы быть там под этими простынями", - сказал один из очевидцев страшных событий.

Шесть человек погибли, раздавленные толпой во время общего побега на дискотеке Lanterna azzurra. В местном, очень большом, клубе было по крайней мере тысяча человек, приехавших послушать концерт Sfera Ebbasta, популярного рэпера среди самых молодых.

Между тем, начальник полицейского управления итальянской Анконы Оресте Капоказа опроверг сообщения о том, что двери запасного выхода клуба, где произошла давка, были закрыты. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нет, двери запасного выхода были открыты, туда направилась большая часть людей. Снаружи было два ограждения, их высота резко изменилась, что и привело к падению людей. Остальные стали падать на них", - рассказал Капоказа.

Ранее сообщало о госпитализации с места происшествия 35 человек. Из них 12 находятся в тяжелом состоянии.

Это не первый случай, когда в Италии массовые мероприятия заканчиваются чудовищной давкой. В июне 2017 года около 20 тысяч болельщиков наблюдали за финальным матчем Лиги чемпионов "Ювентус" - "Реал" на площади Сан-Карло в Турине. В ходе просмотра кто-то из присутствующих подростков притворился террористами-смертниками. В результате возникла давка. Пострадали 1527 человек. Среди них семилетний ребенок.