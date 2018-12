Паника и ужас: Первые кадры трагедии в ночном клубе в Италии

Не менее шести человек стали жертвами чудовищной давки, которая произошла в Италии в клубе города Коринальдо в провинции Анкона. Среди погибших – три девушки и два молодых человека. Еще 60 человек госпитализированы.

Одной из жертв также стала мать молодой девушки, которая была там с ее мужем, чтобы сопровождать дочь. Трагедия произошла из-за того, что в разгар рэп-концерта Sfera Ebbasta неизвестный спровоцировал панику, распылив в помещении перцовый газ. А запасной выход оказался заблокирован.

#Corinaldo (AN) #8dic 1:00, squadre #vigilidelfuoco impegnate nel soccorso in una discoteca. Forse per la dispersione di una sostanza urticante, ragazzi fuggono per il panico calpestandosi. Sei purtroppo quelli deceduti, decine feriti pic.twitter.com/NvII0jD7oe