Чуда не случилось: 31-летний Воронов стал последним в финале Гран-при

​Победу одержал американец Нэйтан Чен

Российский фигурист Сергей Воронов не смог добиться успеха в финале Гран-при по фигурному катанию среди мужчин в канадском Ванкувере. Он был единственным представителем нашей страны.

Воронов показал только шестой результат (226,44). В итоге россиянин занял только последнее шестое место.

Первым стал 19-летний американец Нэйтан Чен. Он набрал 282,42 балла. На втором месте оказались спортсмен из Японии Сома Уно (275,10 балла), а следом за ним - Чха Джун Хван из Южной Кореи (263,49), сообщает "Чемпионат.com".

Михал Бржезина из Чехии (255,26) и Киган Мессинг из Канады (236,05) также оказались лучше Воронова.

Между тем, российский фигурист оказался самым возрастным среди выступавших. Ему 3 октября исполнился 31 год. Для сравнения, ближе всего по этому показателю к нему подобрался чех Бржезина . Ему 28 лет. Пьедестал же заняли сплошь молодые. О возрасте Чена уже говорилось ранее. Уно – 20 лет, а Хвану – и вовсе 17 лет. Так что, ничего удивительного в том, что опытный, но не уже такой ловкий Воронов не смог соперничать с довольно сильной молодежью. Результат, увы, ожидаемый.