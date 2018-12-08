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"Фюрер" Порошенко похвастался фото с эмблемой дивизии СС

10:57
  • суббота
  • 08 декабря 2018

Пользователи Facebook уверены в нацистском госперевороте на Украине

Президент Украины Петр Порошенко выложил на своей странице в Facebook фотографию. Там он стоит вместе с украинскими десантниками.

Однако далеко не все пользователи соцсети оценили мощь этой фотографии. Глазастые комментаторы увидели на одном из военнослужащих прикрепленные на форму шевроны танковой дивизии СС "Мертвая голова". Это череп со скрещенными костями.

В комментариях тут же посыпались колкие замечания к компании, в которой любит проводит время украинский лидер, сообщает РИА Новости.

"Фaшики со своим фюрeрoм…", - написал один из комментаторов.

"Интересно, когда этот вояка будет в плен сдаваться, что будет кричать- Hitler кaput?", - вопрошает еще один пользователь.

"Кто-то ещё верит, что майдан не был нацистским гос.переворотом?", - говорится в одном из комментариев.

Ранее Порошенко подписал закон, закрепляющий для армии и полиции приветствие "Слава Украине! - Героям слава!". Кроме того, широкий резонанс на Украине вызвал призыв депутата Верховной рады набирать в школу юных диверсантов, чтобы воевать с Россией. Похожая ситуация была в нацистской Германии, в лагерях гитлерюгенд.

СС было военизированным формированием Национал-социалистической немецкой рабочей партии. Первоначально оно было создано как личная охрана лидера немецких нацистов Адольфа Гитлера.

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