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Хворостовский в день смерти исполнил свою последнюю мечту

11:09
  • суббота
  • 08 декабря 2018

Секрет оперного певца раскрыл его коллега и друг

Последним желанием Дмитрия Хворостовского была запись оперы Джузеппе Верди "Риголетто". "Когда в 2015 году ему сказали, что он болен, Дмитрий сказал мне: "Я должен сделать еще две вещи - записать "Риголетто" и "Отчалившую Русь" Свиридова", - вспоминает дирижер Константин Орбелян.

По словам друга оперного певца, мечта Хворостовского исполнилась в день его смерти. "Мы сделали этот диск, который вышел в свет в день его смерти, год назад. Конечно, Дмитрий его не увидел в окончательном виде, не держал в руках коробку, но он услышал в процессе работы, слушал последние монтажи, и ему очень понравилось", - признался Орбелян в беседе с ТАСС.

Накануне опера Джузеппе Верди "Риголетто", записанная при участии Хворостовского, была номинирована на музыкальную премию Grammy в категории "Лучшая запись оперного произведения". На вручение награды в Лос-Анджелес поедут вдова певца Флоранс и его дети Максим и Нина.

Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября 2017 года. Ему было 55 лет. Долгое время певец боролся с онкологическим заболеванием.

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