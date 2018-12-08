Подробности страшной трагедии в Италии

Сведений о пострадавших россиянах не поступало

В Италии шесть человек погибли, 60 госпитализированы после давки на рэп-концерте. Большинство пострадавших - несовершеннолетние. Неизвестный спровоцировал панику, распылив в помещении перцовый газ.

Трагедией закончилась ночь с пятницы на субботу в итальянской Анконе. Это городок на Адриатическом побережье. Более тысячи человек пришли в клуб на концерт популярного среди молодежи рэп-исполнителя. В самый разгар веселья кто-то распылил перцовый газ. В зале - началась паника, сообщает "ТВ Центр".

Ночная трагедия унесла жизни шести человек. Пятеро из них - несовершеннолетние. Живой не смогла выбраться из ночного клуба и мать молодой девушки, которая пошла туда специально, чтобы сопровождать дочь в незнакомой компании. Почему погибли люди, сейчас выясняет полиция. То ли от удушья, то ли, что вероятнее, в давке, когда все пытались поскорее выбраться из здания.

"Я увидел парня, который бросился прямо на меня, пытаясь выбраться. Он не разбирал дороги. А потом я увидел, как он упал, но толпа заслонила его от меня. Не знаю, что с ним. Здесь, на улице, врачи пытались реанимировать потерявших сознание, но некоторым уже нельзя было помочь", - отметил один из очевидцев.

Свыше 60 человек госпитализировали, из них как минимум 14 - в тяжелом состоянии. Большое число пострадавших очевидцы объясняют проблемами с эвакауцией. По словам посетителей, аварийный выход, к которому люди бросились вначале, оказался закрыт. А охранники, пытаясь справиться с неразберихой, якобы требовали от посетителей вернуться назад в клуб. Но в "

"Нет, двери запасного выхода были открыты, туда направилась большая часть людей. Снаружи было два ограждения, их высота резко изменилась, что и привело к падению людей. Остальные стали падать на них. Пока еще рано говорить об ответственных за трагедию. Полиция ведет расследование обстоятельств произошедшего", - отметил начальник штаба полиции Анконы Оресте Капоказа.

Сведений о пострадавших гражданах нашей страны пока не поступало, заявили в российском посольстве в Италии. Там следят за ситуацией в Анконе. Многие посетители, которым удалось выбраться с концерта, сейчас ищут своих друзей.

Борис Иванин, Андрей Стрюков, "ТВ Центр"