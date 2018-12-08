Ополчившийся на УПЦ Порошенко оказался прихожанином ее монастыря

​Президенту Украины пришлось сменить рясу на камуфляж

В самый разгар церковного раскола на Украине неожиданно выяснилось, что Пётр Порошенко является прихожанином Ионинского монастыря, который принадлежит к канонической православной церкви и делает основную часть пожертвований. Настоятель храма, где президент ежегодно причащается вместе с сыном, выступает против автокефалии. 7 декабря Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий и другие епископы отклонили приглашения на так называемый объединительный собор.

Тур по украинским городам у предстоятеля самопровозглашенного Киевского патриархата Филарета, словно у популярного музыканта. Напряженный график включает ежедневные выступления и интервью. В пятницу священник посетил Черниговщину. Задача простая и понятная: ежедневно напоминать мирянам о создании новой украинской церкви. Она по крупицам собирается из разного рода раскольников, сообщает "ТВ Центр".

"Собор назначен на 15 декабря этого года. Собор объединяет в единую поместную автокефальную православную церковь Киевский Патриархат, автокефальную церковь и частично Московский патриархат", - отметил Филарет (Михаил Денисенко).

Оговорка "частично" неслучайна. Даже непросвещенная украинская публика понимает, как авторитетна каноническая украинская православная церковь, несмотря на давление киевских властей. Уже неделю священников допрашивают в СБУ и вынуждают примкнуть к раскольническому движению. Но нарушать вековые церковные уклады УПЦ не собирается. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий и другие епископы вернули приглашения на так называемый объединительный собор отправителю – Константинопольскому патриарху Варфоломею.

"Духовенству, монашествующим и мирянам Украинской православной церкви участвовать в так называемом объединительном соборе не благословляется. Планируемый "объединительный собор" считается незаконным собранием, поскольку в нем примут участие представители раскольнических группировок", - отметил Священный Синод Украинской православной церкви.

Элемент комизма в драматическую для прихожан ситуацию церковного раскола внес по традиции Петр Порошенко. Украинские журналисты выяснили, что антагонист московского патриархата и идеолог автокефалии в Рождество причащался с сыном в Троицком Ионинском монастыре. Обитель относится к ныне гонимой киевскими властями Украинской православной церкви. Этот факт дополнил и без того противоречивое портфолио президента.

Известно, что конфетный магнат долгие годы был одним из главных жертвователей монастыря. Ранее были широко растиражированы фотографии, на которых он возглавлял крестный ход в чине пономаря и, как положено, приветствовал канонических иерархов. Но разыграв минувшей осенью религиозную карту, Порошенко сменил рясу на камуфляж. Активно инспектирует воинские части, произносит духоподъемные речи. Но и здесь не обходится без курьезов. В строю на общем фото репортеры разглядели у десантника шеврон танковой дивизии СС – "Тотенкомпф" – "Мертвая голова". Однако напускная бравада украинского президента политических очков Порошенко не приносит. Пока националисты собираются на антиправительственные митинги в центре Киева, а аполитичные призывники просто прячутся от облав, которые устраивают по всей стране военные.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".