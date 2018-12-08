Франция в ужасе замерла в ожидании госпереворота

​Протестующие "желтые жилеты" решили взяться за оружие

Франция в ожидании новой "чёрной субботы". 8 декабря в городах по всей стране вновь проходят акции так называемых "желтых жилетов". И это несмотря на то, что правительство пошло на уступки и ввело мораторий на рост налогов на топливо. У властей есть информация, что демонстранты попытаются прорваться в Елисейский дворец. Возможно, с оружием в руках.

На данный момент уже задержаны более 30 человек. По данным полиции, это молодые люди. Всем до 30 лет. Они специально приехали в Париж для участия в погромах. При досмотре их личных вещей полицейские обнаружили булыжники, файеры, палки. В субботу столица Франции буквально замерла. В ожидании четвертой волны беспорядков. Закрыты 36 станций метро. Не работают торговые центры, кафе и рестораны их владельцы поспешили прикрыть витрины защитными панелями. Помня, с какой яростью протестующие крушили все в прошлую субботу. А в этот раз может быть даже хуже, передает "ТВ Центр".

Беспорядки фактически ожидаются по всему центру города. От Эйфелевой башни и площади Шарля Де Голя до площади Бастилии. Кстати, там, как и у Триумфальной Арки, наготове уже стоят полицейские бронетранспортеры.

Всего в городе создано 14 зон Безопасности. Дежурят восемь тысяч полицейских и жандармов. Это в два раза больше, чем в прошлую субботу.

Туристов и парижан просят не выходить из дома. Накануне власти сообщили, что наиболее радикальная часть "желтых жилетов" распространяет в соцсетях призывы брать с собой оружие.

При этом другая часть движения, а оно начиналось как протест против роста цен на топливо, призвала сторонников не ехать в центр Парижа, а провести мирную манифестацию, заблокировав движение на парижской кольцевой дороге. По сравнению с прошлой субботой, это действительно звучит почти "безобидно".

При этом беспорядки ожидаются не только в Париже. В ряде крупных французских городов. И теперь не только против действий властей, но и против полицейского произвола. 7 декабря в соцсетях появилось видео, где сотрудники полиции поставили на колени задержанных во время протестных акций студентов. Успокоить Республику пока никак не удаётся.

В пятницу представители "желтых жилетов" провели первые конструктивные переговоры с премьером Эдуаром Филиппом. Но тут же в эфире одного из французских телеканалов, заявление: протестующие будут добиваться госпереворота. В протест не прекратится пока Эммануэль Макрон не подаст в отставку. Известно, что сам президент остаётся в Елисейском дворце. А на следующей неделе выступит с обращением к стране

Екатерина Выскребенцева, Квгений Полойко, Европейское Бюро "ТВ Центра", Франция