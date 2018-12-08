В России разрешили не лепить на автомобили знак "Шипы"

​Упрощен порядок оформления ДТП

В России с 8 декабря вступают в силу изменения в правилах дорожного движения. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Одно из нововведений коснётся знака "Шипы". Теперь устанавливать предупреждение не обязательно. Также значительно упрощён порядок оформления происшествий на дорогах только в том случае, если обошлось без пострадавших. Водители могут оформить европротокол и не вызывать сотрудников ГИБДД, даже если у сторон есть разногласия.

Внесены коррективы и в правила о велосипедной зоне. Для обозначения таких участков вводятся новые дорожные знаки, разметка и ограничение скорости до 20 километров в час.