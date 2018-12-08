Как российские пограничники работают в Керченском проливе

Действия Украины заставили Россию усилить меры безопасности в регионе

На страже российских рубежей. В рамках международных морских правил наши пограничники усилили меры безопасности в Керченском проливе. При этом, для судоходства в данном районе с нашей стороны не создаётся дополнительных препятствий или ограничений. Такое решение было принято после провокаций со стороны Украины.

Борьба с браконьерами, обеспечение безопасного судоходства в Керченском проливе и защита стратегического объекта Крымского моста - главные задачи пограничников в этом районе. Ежедневно они осматривают десятки российских и иностранных судов, передает "ТВ Центр".

Экипаж сторожевика в дежурном режиме уже месяц. Пограничники живут на катере и в любую минуту по тревоге готовы выйти в открытое море. Впрочем, кроме украинских провокаций, серьезных инцидентов не было.

Баржи и сухогрузы стоят на рейде в нескольких километрах от Крымского моста. Связь между капитанами по рации. Диалог максимально вежливый и корректный.

После официального запроса катер швартуется к сухогрузу. Между судами – резиновые покрышки, чтобы не портить обшивку. Волнение на море от двух до трех баллов.

Во время штиля пограничники используют для высадки осмотровой команды надувную моторную лодку. Но в зимний период и в условиях волнения моря высадку приходится осуществлять с катера. Процедура осмотра одинаковая во всех регионах мира. Сначала проверка документов и экипажа.

Моряки по очереди подходят к проверяющим. Пограничники сопоставляют лицо с фотографией в паспорте. Идентификация как в любом иностранном порту. Следующий этап – проверка помещений.

"Проходим очень быстро, таможенники действуют очень уверенно. Но иногда ожидаем проверки долго из-за погоды и действий наших агентов", - заявил третий помощник капитана Эльбрус Гаджиев.

Россия усилила меры безопасности в проливе после того, как Украина в марте захватила в Азове рыболовецкое судно "Норд". О том, как ведут себя украинские пограничники, моряки рассказывать не хотят – опасаются мести с их стороны. Просят не показывать лицо и изменить голос.

"У нашего капитана требовали взятку в размере трех тысяч долларов пограничники, за то чтобы ускоренно пройти досмотр. А за то чтобы вообще не проходить досмотр требовали пять", - сказал один из них.

В Керченском проливе все в рамках международных морских правил. Если у российских пограничников нет замечаний - судно продолжает свой путь.

О завершении осмотра пограничники сообщают в Керченский порт. Диспетчер ставит судно в очередь на проход через пролив. После этого корабли запрашивают лоцманскую поддержку и затем свободно идут в Азовское море под Крымским мостом.

Никита Васильев, Станислав Ильин, Максим Володин, "ТВ Центр", Керчь, Республика Крым.