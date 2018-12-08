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Ягудин, Тотьмянина и Маринин приехали на выступления в Тулу

12:53
  • суббота
  • 08 декабря 2018

​В городе открылась всероссийская ярмарка народных промыслов и ремёсел

Проект "Новогодняя столица России" стартовал в Туле. На торжественной церемонии открытия выступили известные отечественные фигуристы, сообщает "ТВ Центр".

На лёд вышли Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Оксана Домнина и Роман Костомаров. Праздничная экскурсионная программа началась в музейно-выставочном центре тульского Кремля. Здесь же работает всероссийская ярмарка народных промыслов и ремёсел.

Туристов встречают волонтёры. Гостям выдают специальные бейджи. Для их обладателей предусмотрены скидки в городских кафе, а также подарки и тульские пряники.

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