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Жительница Подмосковья психанула и отрезала половой орган собутыльнику

11:32
  • суббота
  • 08 декабря 2018

Пострадавший скончался от острой кровопотери

В Московской области разыгралась кровавая драма. Женщина во время застолья обиделась на собутыльника и накинулась на него с кулаками.

Жительница Подмосковья била мужчину головой об порог и косяк двери до тех пор, пока он не потерял сознание. В порыве злости дама решила убить обидчика. Она наступила пострадавшему на шею ногой. Но мужчина никак не умирал, тогда женщина схватила кухонный нож, и нанесла жертве более 10 ударов, передает "360".

Мужчина скончался на месте от острой кровопотери. После всех издевательств убийца отрезала жертве половой орган.

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