Задержанный в Керченском проливе "моряк" пытал жителя Донецка

В ФСБ России рассказали о задержании украинских кораблей в ходе инцидента 25 ноября

Начальник следственного управления ФСБ России Михаил Шишов раскрыл подробности задержания кораблей и украинских моряков. В частности, стали известны новые подробности о пойманных сотрудниках Службы безопасности Украины.

"В Следственное управление ФСБ России инициативно обратился житель Донецка, который опознал одного из задержанных сотрудников СБУ Украины как лицо, пытавшее его после задержания в городе Бердянске с причинением очень серьезных телесных повреждений", - рассказал Шишов в ходе пресс-конференции в Москве.

По его словам, правоохранительные органы Донецка заинтересовались этим фактом и уже обратились с просьбой предоставить им необходимые сведения, передает ТАСС.

Также он подчеркнул, что задержанные украинские моряки не получали прямых пулевых ранений, а только осколочные. Это произошло при повреждении обшивки корпуса катера. Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Как отметил первый замглавы Департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Алексей Вольский, провокация могла быть осуществлена и в отношении Крымского моста, сообщает "Интерфакс".

Вольский подтвердил информацию, согласно которой, украинские корабли привели орудия в боевое положение в ходе инцидента в Керченском проливе. В этот момент в районе пролива находились 166 гражданских судов, ожидавших прохода. При этом, на российских кораблях "артиллерийские установки и боевые расчеты в повышенную готовность в тот период времени не приводились".

"Можно только догадываться, к чему могло привести любое, даже случайное открытие огня артиллерии в таком насыщенном судоходном районе", - подчеркнул он.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Три украинских корабля предприняли попытку скрытно прорваться в Керченский пролив. Но погранслужба ФСБ задержала их. Российская сторона утверждает, что украинские военные суда вошли в территориальные воды по указанию киевских властей. Провокацию координировали два сотрудника СБУ.

Между тем, бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко рассказал, что спецоперацию в течение трех месяцев готовили спецслужбы США и СБУ. По его словам, украинский президент Петр Порошенко лично отдавал команды исполнителям. В итоге он решил отправить моряков на верную гибель для проведения провокации. Журавко добавил, что моряков "использовали как пушечное мясо".