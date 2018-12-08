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Больной Александр Серов отменяет концерты

11:46
  • суббота
  • 08 декабря 2018

Выступление артиста в Подольске не состоится

В подмосковном Подольске отменен концерт Александра Серова. Выступление, которое должно было пройти   8 декабря в УСЦ "Юность", не состоится из-за болезни артиста.

Как рассказали в центре "Юность", Серов планировал представить в Подмосковье свой новый альбом "Рыцарские песни о легендарной любви". Точной информацией о заболевании 64-летнего артиста представители концертной площадки не располагают, пишет mosregtoday.ru.

Ранее сообщалось, что Серов сломал ногу и вынужден передвигаться в инвалидном кресле. Об этом в одном из телешоу заявила бывшая любовница певца Дарья Друзьяк.

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