"Ленив и глуп": Трамп рассказал о причинах увольнения главы Госдепа

Тиллерсон и президент США друг другу не нравятся

Заочную перепалку устроили президент США Дональд Трамп и бывший глава Госдепа Рекс Тиллерсон по поводу профессиональных качеств друг друга, передает "ТВ Центр".

По словам бывшего госсекретаря, у главы Белого дома отсутствует дисциплина, он доверяет только своим инстинктам, терпеть не может детали и не любит читать. Не вникает даже в доклады, подготовленные специально для него. Сложностями в работе Тиллерсон и объясняет собственную отставку в марте этого года.

Но Трамп, в свою очередь, не остался в долгу, причём в выражениях не скупился. В своём Twitter он написал, что экс-глава внешнеполитического ведомства был "чертовски ленив и глуп как пробка".