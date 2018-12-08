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"Ленив и глуп": Трамп рассказал о причинах увольнения главы Госдепа

11:49
  • суббота
  • 08 декабря 2018

Тиллерсон и президент США друг другу не нравятся

Заочную перепалку устроили президент США Дональд Трамп и бывший глава Госдепа Рекс Тиллерсон по поводу профессиональных качеств друг друга, передает "ТВ Центр".

По словам бывшего госсекретаря, у главы Белого дома отсутствует дисциплина, он доверяет только своим инстинктам, терпеть не может детали и не любит читать. Не вникает даже в доклады, подготовленные специально для него. Сложностями в работе Тиллерсон и объясняет собственную отставку в марте этого года.

Но Трамп, в свою очередь, не остался в долгу, причём в выражениях не скупился. В своём Twitter он написал, что экс-глава внешнеполитического ведомства был "чертовски ленив и глуп как пробка".

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