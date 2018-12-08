Москвичей предупредили об обманах в магазинах перед Новым годом

Жителей столицы призвали не терять бдительность

В столичных магазинах продавцы перед новогодними праздниками могут обманывать покупателей. Как заявил руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Москве Армен Ханян, об уловках продавцов необходимо сообщать в специальные органы.

Он призвал горожан не поддаваться на яркую и многообещающую рекламу. "Растут ажиотаж, спрос, поэтому продавцы порой идут на разные ухищрения, чтобы заманить к себе покупателя", - отметил Ханян.

Данная проблема достаточно распространена в мегаполисе, пишет агентство "Москва". "Это могут быть и обещания о скидке, а на выходе потребитель узнает, что должен приобрести товары на определенную сумму, и только потом он сможет получить заветное снижение цены", - привел пример представитель антимонопольной службы.