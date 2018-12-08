Последние ставки: Порошенко публикует фото с фашистской эмблемой для рейтинга

Эксперты прокомментировали новый снимок президента Украины

Украинский президент Петр Порошенко "порадовал" свое население очередной выходкой. Он опубликовал в своем Facebook, на которой он стоит с украинскими десантниками. На форме одного из них нашита эмблема танковой дивизии СС.

Как считает член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян, президент Украины попал в серьезный скандал.

"Это называется, фашистов у них нет, но почему то рядом с Порошенко на фото стоит человек с шевроном CC. Конечно, Петр Алексеевич попал в очень приличный скандал и удаление компрометирующих фото уже не спасет ситуацию. Интернет все помнит. То есть, у них до такой степени укоренился этот знак и шеврон в войсках, что даже для общего фотографирования с президентом уже никто не стесняется его показывать", - рассказал эксперт ТВЦ.ru.

По его словам, было бы правильно по линии российского МИД направить это фото всем европейским коллегам, чтобы они публично осудили такие вещи.

"Оговорка по Фрейду. Неприглядную правду не скроешь, она обязательно найдет способ просочиться. Сколько веревочке не виться она все равно в итоге приведет в пункт назначения", - сказал общественный деятель.

Как считает, депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко, публикация такого фото не должна остаться безнаказанной. По его словам, страны Евросоюза должны отреагировать на это.

"Этот акт братания с эсэсовцами не должен остаться безнаказанным. Здесь уже речь идёт не только о нелюбви к России. Это плевок, в первую очередь, в сторону Европы. Его в гости пустили, а он своими сапожищами на стол вылез", - приводит его слова РИА Новости.

Козенко добавил, что даже если на Украине приветствуются проявления фашизма, то существует огромное количество международных документов, по которым ЕС "обязан привлечь к ответственности зарвавшегося Порошенко".

Ситуацию прокомментировал и замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. В эфире RT он отметил, что удивляться произошедшему "совершенно не приходится".

"Мы сейчас имеем на Украине новое украинское государство, государственной идеологией которого является этнический национализм. Отсюда вопросы с языком и так далее. По всем этим вещам очень жёстко принимаются решения. И то, что на гражданском уровне как-то ещё может сглаживаться, в армии процветает и стимулируется. Отсюда и такая символика", - подчеркнул он.

При этом, Суздальцев отметил, что дедушка этого "украинского "воина", вполне возможно, "с фашизмом воевал".

"Но это считается забытым во имя нынешних новых целей", — добавил он.

По словам Суздальцева, Порошенко постоянно демонстрирует, что он государственный националист и в предстоящей президентской гонке полагается, в основном, именно на националистически настроенный электорат.

Ранее Порошенко выложил на своей странице в Facebook фотографию, на которой стоит вместе с украинскими десантниками. Ряд пользователей соцсети увидели на одном из военнослужащих прикрепленные на форму шевроны танковой дивизии СС "Мертвая голова". Это череп со скрещенными костями.