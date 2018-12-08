Таинственный шум марсианского ветра записали на аудио

Скорость составляла от пяти до семи метров в секунду

Отправленные на Марс американский космический аппарат InSight сделал запись шума ветра на Красной планете. Датчики записали "низкочастотный рокот, вызванный порывами ветра" 1 декабря.

В NASA сообщили, что ветер дул с северо-запада на юго-восток со скоростью от пяти до семи метров в секунду. Его звуки были записаны с помощью сейсмометра SEIS. Он должен определить уровень сейсмической активности, а также особенности внутреннего строения планеты. Также в его задачи входить отслеживание падения метеоритов, передает "Интерфакс".

Ранее InSight прислал на Землю первый снимок с Марса. Аппарат сел на планету 26 ноября. Он будет исследовать строение и тектоническую активность Красной планеты. Миссия займет два года.