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Путин и премьер Израиля решили встретиться

14:07
  • суббота
  • 08 декабря 2018

Стороны обсудили детали израильской операции у границы с Ливаном

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор. Стороны условились проработать вопрос о проведении очередной личной встречи.

"Биньямин Нетаньяху проинформировал о деталях проводимой израильскими вооруженными силами операции вдоль линии, разделяющей Израиль и Ливан", - отмечается на сайте Кремля.

Путин заявил о важности обеспечения стабильности в этом районе в строгом соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности и при координирующей роли Временных сил ООН в Ливане.

Кроме того, Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии. Российский лидер подчеркнул необходимость совершенствования российско-израильского взаимодействия по военной линии.

"В этой связи подчеркнута актуальность предстоящего в ближайшее время контакта между экспертами министерств обороны в рамках совместной рабочей группы", - сообщили в Кремле.

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