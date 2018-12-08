Путин и премьер Израиля решили встретиться

Стороны обсудили детали израильской операции у границы с Ливаном

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор. Стороны условились проработать вопрос о проведении очередной личной встречи.

"Биньямин Нетаньяху проинформировал о деталях проводимой израильскими вооруженными силами операции вдоль линии, разделяющей Израиль и Ливан", - отмечается на сайте Кремля.

Путин заявил о важности обеспечения стабильности в этом районе в строгом соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности и при координирующей роли Временных сил ООН в Ливане.

Кроме того, Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии. Российский лидер подчеркнул необходимость совершенствования российско-израильского взаимодействия по военной линии.

"В этой связи подчеркнута актуальность предстоящего в ближайшее время контакта между экспертами министерств обороны в рамках совместной рабочей группы", - сообщили в Кремле.