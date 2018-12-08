Украинские корабли попытались уничтожить Крымский мост

​В ФСБ вспомнили о захвате судна "Норд"

В Москве на брифинге пограничной службы ФСБ назвали главную цель украинских провокаций в Керченском проливе. Задачей было уничтожение Крымского моста.

Инцидент в Керченском проливе - не что иное, как провокация. Среди членов экипажа украинских судов, которые нарушили государственную границу России, двое сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Российские пограничники не превысили свои полномочия. Они выполняли свои функции по защите госграницы. На брифинге с участием руководителей ФСБ озвучены не только факты, но и цель провокаций, передает "ТВ Центр".

"Не вызывает сомнения, что главным провокационным нападкам подвергалось строительство и начало эксплуатации моста через Керченский пролив. Как вам известно, регулярно звучали заявления на различных уровнях различных представителей Украины о необходимости уничтожить Крымский мост", - отметил первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России, вице-адмирал Алексей Вольский.

На брифинге озвучена хронология действий четырех единиц ВМС Украины, направившихся в сторону российского побережья. 25 ноября, в 11:37, два суда обеспечения и два бронекатера были зафиксированы. Резонный вопрос: как корабли оказались вблизи госграницы России?

"21:30 этого же дня при подходе к госгранице России в районе Керченского пролива, в восьми милях от госграницы России, данные суда были информированы командиром погранкатера ФСБ России о порядке пересечения госграницы. От экипажей судов ВМС Украины был получен ответ, что пересечение госграницы и проход к Керченскому проливу ими не планируется. Этот факт задокументирован!", - сказал Вольский.

Ежедневно через Керченский пролив проходит до 150 судов. И капитан каждого знает о требованиях плавания. Правила действуют уже более 20 лет, всегда строго соблюдались, как военными российскими кораблями, так и кораблями военно-морских сил Украины. Ни одно из судов, задержанных 24 ноября, такую заявку не подавало. Вольский напомнил о провокационных действиях, которые предпринимались украинской стороной в последнее время.

"Особо необходимо отметить незаконные действия украинских пограничников по захвату 25 марта текущего года рыболовецкого судна и российского экипажа промыслового судна "Норд". Напоминаю: капитан Горбенко Владимир Николаевич до сих пор удерживается украинскими властями", - добавил он.

Новый виток напряженности с украинскими погранкатерами начался с августа этого года, когда украинская сторона стала угрожать стрельбой на поражения в случае приближения к ним кораблей Погранслужбы ФСБ на расстояние менее 3,5 километра.

Три корабля ВМС Украины опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Судна с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает.

"Всем задержанным лицам [было] предоставлено право на один телефонный звонок, которым воспользовались 10 граждан Украины. Остальные отказались", - рассказал начальник Следственного управления ФСБ России Михаил Шишов.

В ходе осмотра судов ВМС Украины были обнаружены вооружение и боеприпасы. Все это теперь вещественные доказательства, которые собраны по факту незаконного пересечения госграницы переданы в Следственное управления ФСБ России. Для проведения предварительного расследования.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".